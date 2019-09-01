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Edirne'de lastik botlarda 59 kaçak göçmen yakalandı
EDİRNE'nin Enez ilçesinde, lastik botlarla yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 59 kaçak göçmen yakalandı. Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, yaptığı denetimlerde Boztepe Burnu açıklarındaki 3 lastik botta,...
GÜVENLİK 01.09.2019, 19:00
EDİRNE'nin Enez ilçesinde, lastik botlarla yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 59 kaçak göçmen yakalandı.
Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, yaptığı denetimlerde Boztepe Burnu açıklarındaki 3 lastik botta, bir grup kaçak olduğunu tespit etti. Lastik botları durduran ekipler, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan, Afganistan ve İran uyruklu, 11'i çocuk, 10'u kadın toplam 59 kaçağı yakaladı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, yaptığı denetimlerde Boztepe Burnu açıklarındaki 3 lastik botta, bir grup kaçak olduğunu tespit etti. Lastik botları durduran ekipler, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan, Afganistan ve İran uyruklu, 11'i çocuk, 10'u kadın toplam 59 kaçağı yakaladı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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