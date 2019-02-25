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Edirne'de, kredi kartı bilgilerini kopyalayan 4 kişiye gözaltı

EDİRNE'de, jandarma tarafından, başkalarına ait kredi kartlarının manyetik bilgilerini kopyaladıkları ve tanıdıkları iş yerlerinden komisyon karşılığı alışveriş yapar gibi göstererek, nakit para aldıkları iddiasıyla 4 kişi, gözaltına...

Edirne'de, kredi kartı bilgilerini kopyalayan 4 kişiye gözaltı
EDİRNE'de, jandarma tarafından, başkalarına ait kredi kartlarının manyetik bilgilerini kopyaladıkları ve tanıdıkları iş yerlerinden komisyon karşılığı alışveriş yapar gibi göstererek, nakit para aldıkları iddiasıyla 4 kişi, gözaltına aldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları araştırma sonucu M.O. (62), M.Y. (37), M.O. (25) ve M.G.'nin (23) başkalarına ait kredi kartlarının manyetik bilgilerini kopyaladıklarını, bu bilgilerle tanıdıkları iş yerlerinden yüzde 25 komisyon karşılığı alışveriş yapar gibi göstererek, nakit para aldıklarını belirledi. Teknik takibe alınan şüphelilerin, İstanbul'da yaşayan F.D.'nin kredi kartı bilgilerini kopyalayarak, aynı gün içerisinde Edirne'deki büfeden 17 işlemde 13 bin 600 TL, Siirt'te bulunan şirketten 35 işlemde 29 bin 170 TL olmak üzere toplam 42 bin 700 TL para çektiklerini belirledi. Jandarma ekipleri düzenledikleri operasyonla M.O. ve M.T.'yi Edirne'de, M.O. ve M.G.'yi ise Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yakalayarak, gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramada bulunan 4 cep telefonuna ise incelenmek üzere el konuldu.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.O., M.T. ve M.G. savcılıktaki ifadelerinin ardından, M.O. ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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