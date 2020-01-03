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Edirne'de, kaçak göçmenlerin parasını gasbeden 3 kişi tutuklandı
EDİRNE'de, Fas uyruklu 3 kaçak göçmenin parasını silah göstererek, gasbedip, 1 göçmeni de yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Edirne Jandarma Komutanlığı...
GÜVENLİK 03.01.2020, 16:58
EDİRNE'de, Fas uyruklu 3 kaçak göçmenin parasını silah göstererek, gasbedip, 1 göçmeni de yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Karakasım'daki denetimlerde, köy çıkışında farları yanan araçtan şüphelenip, içindeki 4 kişiyi kontrol etti. Bu sırada aracın yanına gelen ve yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçiş yapma hazırlığında olan, Fas uyruklu 3 kaçak göçmen, araçtakilerin silah göstererek, 150 euro olan paralarını aldıklarını iddia etti. Jandarma, araçta bulunan B.A., K.Ç., S.Ç. ve A.M.'yi gözaltına aldı. Aracın bagajında bulunan ruhsatsız av tüfeğine el koyuldu. Darp sonucu hafif yaralanan 1 kaçak göçmen ise tedavisi için hastaneye götürüldü.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.E., çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılırken, K.Ç., S.Ç. ve A.M. de tutuklanarak, cezaevine konuldu.
Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Karakasım'daki denetimlerde, köy çıkışında farları yanan araçtan şüphelenip, içindeki 4 kişiyi kontrol etti. Bu sırada aracın yanına gelen ve yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçiş yapma hazırlığında olan, Fas uyruklu 3 kaçak göçmen, araçtakilerin silah göstererek, 150 euro olan paralarını aldıklarını iddia etti. Jandarma, araçta bulunan B.A., K.Ç., S.Ç. ve A.M.'yi gözaltına aldı. Aracın bagajında bulunan ruhsatsız av tüfeğine el koyuldu. Darp sonucu hafif yaralanan 1 kaçak göçmen ise tedavisi için hastaneye götürüldü.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.E., çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılırken, K.Ç., S.Ç. ve A.M. de tutuklanarak, cezaevine konuldu.
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