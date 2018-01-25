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Edirne'de insan tacirlerine operasyon: 7 gözaltı

EDİRNE Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yasa dışı yollarla göçmen ve terör örgütü üyelerini yurt dışına kaçıran insan tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Edirne Emniyet Müdürlüğü Göçmen...

Edirne'de insan tacirlerine operasyon: 7 gözaltı
EDİRNE Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yasa dışı yollarla göçmen ve terör örgütü üyelerini yurt dışına kaçıran insan tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti İle Mücadele Şube ekipleri, şehir merkezi ve ilçelerindeki 6 ayrı olayda yasa dışı yollarla yurtdışına çıkarılmak istenen 3 DHKP-C terör örgütü üyesi ile yabancı uyruklu 46 kaçağı yakaladı. Polis ekipleri, insan ticareti yaptıkları belirlenen örgüt üyelerini teknik ve fiziki takibe aldı. Polis, eş zamanlı düzenlenen operasyonla insan kaçakçılığı yapan V.Z., İ.A., A.Ç., H.E., İ.O. ve Ş.T.'yi gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli, Edirne Adliyesi'ne sevk edildi.

 

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