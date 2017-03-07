Edirne'de FETÖ'den 18 rütbeli asker tutuklandı

Edirne'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve bugün adliyeye sevk edilen aralarında albay, yüzbaşı ve teğmenlerin de bulunduğu biri kadın 18 askerden 17'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, 'mahrem', 'Edirne Subay Abisi', Subay Abisi', ' Sorumlu Abi' 'vurgusu yapılarak, başsavcılık koordinesinde Edirne İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü görevlilerince soruşturma yürütüldüğü belirtilerek, şöyle denildi:



"FETÖ/PDY terör örgütünün jandarma teşkilatı içerisindeki 'mahrem' yapılanmasına yönelik olarak, Edirne Jandarma Subay Abisi' konumundaki bir şüpheli tespit edilmiş olup, soruşturmanın derinleştirilmesi ile, söz konusu yapıya ait dershanelerde öğretmen olan bu şüphelinin dışında, yine yapıya ait dershanelerde öğretmen olarak görev yapan bir şüpheli ile Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak öğretmenlik mesleği icra edip, KHK ile ihraç olduğu belirlenen diğer bir şüphelinin Tekirdağ ve Silivri 'Jandarma Subay Abisi' oldukları tespit edilmiştir.



Jandarma teşkilatı içerisinde, 'Sorumlu Abi' konumundaki örgüt mensuplarının irtibatlı olduğu subayların da belirlenmesi üzerine bu kişiler gözaltına alınmış olup, ikrar içeren savunmalardan tespit edildiği üzere, 'Sorumlu Abi' konumundaki şüphelilerin subaylarla gizlilik içerisinde sohbet adı verilen faaliyetler gerçekleştirdikleri, bu kişilerden kurban, himmet, bağış adı altında para tahsil ettikleri ve bu parayı örgüte aktardıkları belirlenmiştir. Jandarma teşkilatına yönelik tespitler doğrultusunda gözaltına alınan 10 şüpheliye ilişkin olarak, Edirne Sulh Ceza Hakimliği'nce 6 şüpheli hakkında adli kontrol, 4 şüpheli hakkında tutuklama tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir.



Ayrıca FETÖ/PDY terör örgütünün ilimizdeki Tugay Komutanlığı'na bağlı birlikler içerisindeki 'mahrem' yapılanmasına yönelik olarak, 'Edirne Subay Abisi' konumundaki 7 şüpheli tespit edilmiş olup, soruşturmanın derinleştirilmesi ile söz konusu yapıya ait dershanelerde, ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde öğretmen olarak görev yapan veya FETÖ/PDY yapılanmasına ilişkin hiç bir kurumda SGK kaydı olmadığı belirlenen 'Subay Abisi' konumundaki bu şüphelilerin ilimiz dahilinde irtibatlı oldukları 16 subay tespit edilmiştir. Tugay Komutanlığı'na bağlı birlikler içerisinde yapıyla irtibatlı subaylar ile 'Sorumlu Abi' konumundaki örgüt mensuplarının ikrar içeren savunmalarından tespit edildiği üzere, Jandarma Teşkilatı ile benzer biçimde, üst düzey gizlilik içerisinde sohbet adı verilen faaliyetleri gerçekleştirdikleri, subaylardan kurban, himmet, bağış adı altında para tahsil ettikleri ve bu parayı söz konusu örgüte aktardıkları belirlenmiştir. Tugay Komutanlığı'na bağlı birliklere yönelik tespitler doğrultusunda gözaltına alınan 19 şüpheliden 1 şüphelinin gözaltı işlemleri devam etmekte olup, Edirne Sulh Ceza Hakimliği'nce 1 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına, 17 şüpheli hakkında ise tutuklama tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir."