Edirne'de eylem yasağı 3 ay uzatıldı

EDİRNE Valiliği, basın açıklaması, yürüyüş, stant kurma, imza kampanyası ve bildiri dağıtma gibi etkinliklerin, Mart ayına kadar izne bağlandığını açıkladı.

Edirne Valiliği’nden yapılan açıklamada OHAL kanunu 11’inci maddesine göre il genelinde basın açıklaması, yürüyüş, stant kurma, imza kampanyası ve bildiri dağıtma gibi etkinliklerin izne bağlandığı hatırlatıldı. Geçen yıl Kasım ayından bu yana aylık verilen yasaklama kararını bu kez Mart ayına kadar uzatan Edirne Valiliği açıklamasında, "İlimizde genel güvenliğin, asayişin ve kamu düzeninin korunması ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasını önlemek amacıyla, 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu’nun 'Şiddet Hareketlerinde Alınacak Tedbirler' başlıklı 11.Maddesinin (m) fıkrası gereğince Edirne İl genelinde, açık yerlerde yapılacak toplantı ve gösteri yürüyüşleri, her türlü protesto eylemi, oturma eylemi, basın açıklaması, yürüyüş, stant kurma, imza kampanyası ve bildiri dağıtma vb. etkinlikler, 18.01.2017 tarihinden 01.03.2017 tarihine kadar izne bağlanmıştır" denildi.