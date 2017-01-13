Edirne'de 'ByLock' kullanan 3 polis müdürü tutuklandı

Ali Can ZERAY/EDİRNE, () - EDİRNE’de FETÖ/PDY soruşturma kapsamında, 'ByLock' kullandıkları tespit edilen 3 polis müdürü tutuklandı.
Edirne'de FETÖ/PDY soruşturma kapsamında önce açığa alınıp ardından meslekten ihraç edilen 3’üncü sınıf emniyet müdürü Ö.Y., M.A.A. ile 4’üncü sınıf emniyet müdürü O.Ş., örgütün haberleşme sistemi 'ByLock' kullandıkları tespit edilince gözaltına alındı.
Ali Can ZERAY/EDİRNE, () - EDİRNE’de FETÖ/PDY soruşturma kapsamında, 'ByLock' kullandıkları tespit edilen 3 polis müdürü tutuklandı.