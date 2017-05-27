Edirne'de akademisyenlerin tutuklanmasına tepki göstermek isteyen 5 kişi gözaltında

EDİRNE'de kanun hükmündeki kararname (KHK) ile ihraç edilen ve açlık grevlerinin 77'nci gününde tutuklanan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça'nın serbest bırakılması için basın açıklaması yapmak isteyen aralarında sendikacılarında bulunduğu 5 kişi polis tarafından gözaltına alındı.Edirne Emek ve Meslek Örgütleri Platformu'nun, KHK ile ihraç edilen ve açlık grevlerinin 77'nci gününde tutuklanan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça'nın serbest bırakılması için basın açıklaması yapmak üzere trafiği kapalı Saraçlar Caddesi üzerindeki PTT binası önünde toplandı. Cadde üzerinde önlem alan polis, gruptan Edirne Valiliği'nin önceki gün OHAL nedeniyle gösteri, yürüyüş, basın açıklaması gibi etkinlikleri izne bağladığını, bu yüzden açıklama yapamayacaklarını belirterek dağılmalarını istedi.Bunun üzerine Eğitim-Sen Edirne Yönetim Kurulu Üyesi Kezban Demir, gruba basın açıklamasını DİSK binasında yapacaklarını söyleyerek, binaya davet ettiği sırada polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Arkadaşlarının gözaltına alınmasına karşı çıkmaya çalışan Eğitim-Sen üyeleri Özer Demir, Çağlar Akçay, Yapı-Yol-Sen Edirne Temsilcisi Mehmet Ali Köseoğlu, Trakya Üniversitesi öğrencisi Alper Toprak, polis tarafından gözaltına alındı. Bu sırada Özer Demir, "Yasalara uyun" diye slogan atarken, gözaltına alınan 5 kişi Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı ile platform üyeleri de olay yerine geldi. Daha sonra DİSK binasındaki toplantıda konuşan SES Edirne Şubesi Eş Başkanı Meral Toy, platform olarak KHK'lar ile mücadele etmeye devam edeceklerini belirterek, şöyle dedi:"AK Parti, milyonları açlıkla, işsizlikle terbiye etmekten, itaat etmeye zorlamaktan vazgeçmelidir. OHAL kaldırılmalı, KHK'lar ile hukuksuzca işlerinden atılan emekçiler işlerine iade edilmelidir. Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın iradelerini zor kullanarak yok sayabilecek her türlü olumsuz duruma dair hükümeti ve yetkilileri uyarmak, bir kez daha onların yaşamlarına yönelik en ufak bir tehdidi n sorumlusunun hükümet olacağını özellikle belirtmek istiyoruz. Süresiz, dönüşümsüz açlık grevinin 75'inci gününde, evlerine yapılan polis baskınıyla gözaltına alınan iki eğitimci Nuriye Gülmen ve Semih Özakça çıkarıldıkları mahkeme tarafından 'tutuklamamaları halinde adaletin işleyişine zarar verecekleri' gerekçesiyle tutuklanmıştır. OHAL KHK'leriyle hukuksuzca ihraç edilen ve sonrasında tutuklanmaları hukuki değil. Siyasi iktidarın talimatının gereğidir. Çünkü hükümet ve yargı, haksızlık ve hukuksuzluk kuşatmasına karşı 'işimi geri istiyorum' diyerek isyan eden iki insanın taleplerini karşılamayı değil, aksine onları gözlerden uzaklaştırarak sindirebileceğini ve oluşan kamuoyunun etkisini kırabileceğini düşünmektedir. Edirne Emek ve Meslek Örgütleri olarak hükümet yetkililerine sesleniyoruz; yaşamları kritik bir aşamada olan Nuriye Gülmen, Semih Özakça ve işsizlikle, açlıkla karşı karşıya bırakılan tüm kamu emekçileri işlerine iade edilinceye kadar mücadeleye devam edeceğimiz bilinmelidir." Açıklamanın ardından grup, gözaltına alınan arkadaşlarına destek olmak için Edirne Emniyet Müdürlüğü'ne gitti.

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