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Edirne'de 70 kaçak göçmen yakalandı

EDİRNE'nin Enez ilçesinde, lastik botlarla yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 70 kaçak göçmen yakalandı.  Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yapılan denetimlerde, ilçe sahili açıklarındaki 2 lastik botta,...

GÜVENLİK 05.09.2019, 07:26
Edirne'de 70 kaçak göçmen yakalandı
EDİRNE'nin Enez ilçesinde, lastik botlarla yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 70 kaçak göçmen yakalandı. 
Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yapılan denetimlerde, ilçe sahili açıklarındaki 2 lastik botta, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Düzenlenen opersyonla lastik botları durduran ekipler Afganistan, Özbekistan ve İran uyruklu, 20'si çocuk, 16'sı kadın toplam 70 kaçağı yakaladı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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