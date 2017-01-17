Edirne'de 57 kaçak yakalandı

EDİRNE’de jandarma ekipleri, yasa dışı yollardan yurtdışına geçmek isteyen yabancı uyruklu 57 kaçağı yakaladı.

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Bosna ve Yenikadın Köyü ile Havsa ve Uzunköprü İlçesi’ndeki yol kontrollerinde, yasa dışı yollardan Avrupa ülkelerine gitmek isteyen Suriye, Fas, Pakistan ve Afganistan uyruklu toplam 57 kaçağı yakaladı. Öte yandan organizatörlük yaptıkları iddiasıyla Uzunköprü’de yakalanarak gözaltına alınan 2 şüpheliden D.S., tutuklanırken E.O.B adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Kaçaklar ise işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.