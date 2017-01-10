Edirne'de 54 kaçak yakalandı

Ünsal YÜCEL/EDİRNE,()-EDİRNE’de jandarma ekipleri, yasadışı yollardan yurtdışına geçmek isteyen yabancı uyruklu 54 kaçağı yakaladı.
Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Bosna ve Orhaniye köylerindeki yol kontrollerinde, yasa dışı yollardan Avrupa ülkelerine gitmek isteyen Suriye, Fas, Pakistan, Afganistan, Cezayir, Filistin ve Libya uyruklu toplam 54 kaçağı yakaladı. Kaçaklar, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.
Ünsal YÜCEL/EDİRNE,()-EDİRNE’de jandarma ekipleri, yasadışı yollardan yurtdışına geçmek isteyen yabancı uyruklu 54 kaçağı yakaladı.