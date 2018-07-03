Edirne'de 5 FETÖ şüphelisi, sahte kimliklerle yakalandı

Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Beyendik Beldesi'nde durumunda şüphelendikleri 5 kişiye kimlik kontrolü yaptı. Kimliklerinin sahte olduğu belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı. Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen şüphelilerin FETÖ/PDY üyesi olma suçundan aranan ve yasadışı yollarla Yunanistan'a kaçmak isteyen İ.I., E. Ç., E.Ç., A.U.G. ve A.G. oldukları belirlendi. Soruşturma sürüyor.
Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Beyendik Beldesi'nde durumunda şüphelendikleri 5 kişiye kimlik kontrolü yaptı. Kimliklerinin sahte olduğu belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı. Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen şüphelilerin FETÖ/PDY üyesi olma suçundan aranan ve yasadışı yollarla Yunanistan'a kaçmak isteyen İ.I., E. Ç., E.Ç., A.U.G. ve A.G. oldukları belirlendi. Soruşturma sürüyor.