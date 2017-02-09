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Edirne'de 450 litre kaçak içki ele geçirildi

Ünsal YÜCEL/UZUNKÖPRÜ (Edirne), () - EDİRNE'nin Uzunköprü İlçesi'nde jandarma tarafından durdurulan araçta 450 litre kaçak içki ele geçirildi. Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Kavacık Köyü'nde G.T. yönetimindeki...

Edirne'de 450 litre kaçak içki ele geçirildi

Ünsal YÜCEL/UZUNKÖPRÜ (Edirne), () - EDİRNE'nin Uzunköprü İlçesi'nde jandarma tarafından durdurulan araçta 450 litre kaçak içki ele geçirildi.
Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Kavacık Köyü'nde G.T. yönetimindeki aracı şüphe üzerine durdurdu. Araçta yapılan aramada bidonlar içerisine doldurulmuş  değeri 4 bin 500 lira olan 450 litre kaçak içki ele geçirildi. Kaçak içkilere el konulurken, G.T. gözaltına alındı.
İçkilerden alınan numuneler kontrol edilmek üzere Uzunköprü Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne teslim edildi. Olayda kullanılan aracın ruhsat sahibine 876 lira idari para cezası uygulanırken, G.T. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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