Edirne'de 43 kaçak yakalandı

Ünsal YÜCEL/EDİRNE, () - EDİRNE’de jandarma ekipleri, yasadışı yollardan yurtdışına geçmek isteyen yabancı uyruklu 43 kaçağı yakaladı.
Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Bosna, Elçili ve Hamzabeyli köylerindeki yol kontrollerinde, yasa dışı yollardan Avrupa ülkelerine gitmek isteyen Suriye, Pakistan ve İran uyruklu toplam 43 kaçağı yakaladı. Kaçaklar, işlemlerin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.
Ünsal YÜCEL/EDİRNE, () - EDİRNE’de jandarma ekipleri, yasadışı yollardan yurtdışına geçmek isteyen yabancı uyruklu 43 kaçağı yakaladı.