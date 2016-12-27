Edirne'de 41 kaçak yakalandı

Ünsal YÜCEL/EDİRNE, () - EDİRNE’de jandarma ekipleri, yasadışı yollardan yurtdışına geçmek isteyen 41 kaçak yakaladı.
Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Bosna ve Kemal Köyü ile İpsala ve Enez İlçesi'ndeki yol kontrollerinde, yasa dışı yollardan Avrupa ülkelerine gitmek isteyen Suriye, Pakistan, Cezayir ve Fas uyruklu toplam 41 kaçağı yakaladı. Kaçaklar, işlemlerin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.
Ünsal YÜCEL/EDİRNE, () - EDİRNE’de jandarma ekipleri, yasadışı yollardan yurtdışına geçmek isteyen 41 kaçak yakaladı.