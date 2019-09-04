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Edirne'de 32 kaçak göçmen yakalandı
EDİRNE'nin Enez ilçesinde, lastik botla yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 32 kaçak göçmen yakalandı. Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Boztepe Burnu açıklarındaki lastik botta, bir grup kaçak olduğunu tespit...
GÜVENLİK 04.09.2019, 07:50
EDİRNE'nin Enez ilçesinde, lastik botla yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 32 kaçak göçmen yakalandı.
Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Boztepe Burnu açıklarındaki lastik botta, bir grup kaçak olduğunu tespit etti. Lastik botu durduran ekipler, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan Afganistan uyruklu 32 kaçak göçmeni yakaladı. 18'i çocuk, 7'si kadın kaçak göçmenler, Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Boztepe Burnu açıklarındaki lastik botta, bir grup kaçak olduğunu tespit etti. Lastik botu durduran ekipler, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan Afganistan uyruklu 32 kaçak göçmeni yakaladı. 18'i çocuk, 7'si kadın kaçak göçmenler, Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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