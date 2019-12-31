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Edirne'de 29 kaçak göçmen yakalandı
EDİRNE'nin Keşan ilçesinde polisin durdurduğu araçta, yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek isteyen 29 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan sürücü M.Z.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü...
GÜVENLİK 31.12.2019, 14:36
EDİRNE'nin Keşan ilçesinde polisin durdurduğu araçta, yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek isteyen 29 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan sürücü M.Z.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ile İstihbarat Büro Amirliği ekipleri, Keşan- Malkara karayolu üzerinde M.Z.Ç. yönetimindeki aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçiş yapmak isteyen Eritre, Filistin, Irak, Suriye ve Mısır uyruklu 4'ü çocuk, 5'i kadın, toplam 29 kaçak göçmen yakalandı, sürücü M.Z.Ç., gözaltına alındı.
Kaçak göçmenler emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Sürücü M.Z.Ç. ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.
Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ile İstihbarat Büro Amirliği ekipleri, Keşan- Malkara karayolu üzerinde M.Z.Ç. yönetimindeki aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçiş yapmak isteyen Eritre, Filistin, Irak, Suriye ve Mısır uyruklu 4'ü çocuk, 5'i kadın, toplam 29 kaçak göçmen yakalandı, sürücü M.Z.Ç., gözaltına alındı.
Kaçak göçmenler emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Sürücü M.Z.Ç. ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.
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