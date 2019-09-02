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Edirne'de 2,5 kilo bonzaiye 3 tutuklama
EDİRNE'de, polis ekiplerince durdurulan otomobilde 2 kilo 518 gram bonzai ele geçildi, gözaltına alınan 3 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan...
GÜVENLİK 02.09.2019, 15:19
EDİRNE'de, polis ekiplerince durdurulan otomobilde 2 kilo 518 gram bonzai ele geçildi, gözaltına alınan 3 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine harekete geçti. Polis ekiplerince, Havsa ilçesinde, durdurulan otomobilde yapılan aramada 2 kilo 518 gram bonzai ele geçirildi. Otomobilin içindeki M.T., H.G. ve M.G. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.
Olayla ilgili 2 şüphelinin daha yakalanması için çalışmanın sürdüğü bildirildi.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine harekete geçti. Polis ekiplerince, Havsa ilçesinde, durdurulan otomobilde yapılan aramada 2 kilo 518 gram bonzai ele geçirildi. Otomobilin içindeki M.T., H.G. ve M.G. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.
Olayla ilgili 2 şüphelinin daha yakalanması için çalışmanın sürdüğü bildirildi.
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