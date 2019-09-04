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Edirne'de 13 kaçak göçmenin yaralandığı kazada, araç sürücüsü tutuklandı
EDİRNE'nin Keşan ilçesinde 1'i çocuk, 13 kaçak göçmenin yaralandığı trafik kazasında hafif ticari aracın sürücüsü Semih Yılmaz, tutuklandı. Kaza, Pazartesi gece saatlerinde Keşan-Malkara karayolu Dörtyol kavşağı yakınlarında...
GÜVENLİK 04.09.2019, 07:58
EDİRNE'nin Keşan ilçesinde 1'i çocuk, 13 kaçak göçmenin yaralandığı trafik kazasında hafif ticari aracın sürücüsü Semih Yılmaz, tutuklandı.
Kaza, Pazartesi gece saatlerinde Keşan-Malkara karayolu Dörtyol kavşağı yakınlarında meydana geldi. Malkara'dan Keşan yönüne giden Semih Yılmaz yönetimindeki 55 ZR 404 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıktı. Araç, düğün salonunun girişindeki beton çiçekliğe, ardından da otoparkta bulunan park halindeki 5 araca çarparak devrildi. Kazada, sürücü Yılmaz ile araçtaki yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmeye çalışan Afganistan uyruklu 1'i çocuk, 13 kaçak göçmen yaralandı.
Hastaneye kaldırılan yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Kaçaklar, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Gözaltına alınan sürücü Yılmaz ise sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.
Kaza, Pazartesi gece saatlerinde Keşan-Malkara karayolu Dörtyol kavşağı yakınlarında meydana geldi. Malkara'dan Keşan yönüne giden Semih Yılmaz yönetimindeki 55 ZR 404 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıktı. Araç, düğün salonunun girişindeki beton çiçekliğe, ardından da otoparkta bulunan park halindeki 5 araca çarparak devrildi. Kazada, sürücü Yılmaz ile araçtaki yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmeye çalışan Afganistan uyruklu 1'i çocuk, 13 kaçak göçmen yaralandı.
Hastaneye kaldırılan yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Kaçaklar, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Gözaltına alınan sürücü Yılmaz ise sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.
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