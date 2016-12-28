Edirne'de 120 kaçak yakalandı

Ünsal YÜCEL/EDİRNE, ()-EDİRNE’de jandarma ekipleri, yasa dışı yollardan yurtdışına geçmek isteyen 120 kaçak yakaladı.
Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Yenikadın ve Bosna Köyü ile Uzunköprü ve Enez İlçesi'ndeki yol kontrollerinde, yasa dışı yollardan Avrupa ülkelerine gitmek isteyen Suriye, Afganistan, Pakistan ve İran uyruklu toplam 120 kaçağı yakaladı. Kaçaklar, işlemlerin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.
Ünsal YÜCEL/EDİRNE, ()-EDİRNE’de jandarma ekipleri, yasa dışı yollardan yurtdışına geçmek isteyen 120 kaçak yakaladı.