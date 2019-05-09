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Edirne'de 10 bin uyuşturucu hapa 4 tutuklama

EDİRNE'de polis tarafından düzenlenen operasyonda 10 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı. Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Havsa ilçesi otoban girişi gişelerinde...

Edirne'de 10 bin uyuşturucu hapa 4 tutuklama
EDİRNE'de polis tarafından düzenlenen operasyonda 10 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Havsa ilçesi otoban girişi gişelerinde plakaları daha önceden belirlenen iki aracı durdurdu. Araçlarda yapılan aramada 4 kilo 273 gram ağırlığında 10 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirildi. İki araçta bulunan O.K., M.B., A.Ö. ve S.G. gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

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