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Edirne'de 1 ton 600 kilo kaçak midye ele geçirildi (2)
1 TON KAÇAK MİDYE DAHA YAKALANDI Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Yenimuhacir beldesi yakınlarında jandarma tarafından durdurulan bir araçta 1 ton kaçak midye ele geçirildi. Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenimuhacir beldesi...
GÜVENLİK 30.10.2019, 17:53
1 TON KAÇAK MİDYE DAHA YAKALANDI
Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Yenimuhacir beldesi yakınlarında jandarma tarafından durdurulan bir araçta 1 ton kaçak midye ele geçirildi. Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenimuhacir beldesi yakınlarında durdurduğu B.K. yönetimindeki araçta yaptığı aramada yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkarılmak istenen ve piyasa değeri yaklaşık 20 bin lira olan 1 ton beyaz kum midyesi ele geçirdi. El konulan midyeler Keşan Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince Saros Körfezi'nde denize döküldü. Gözaltına alınan B.K. ise hakkında 'Su ürünleri kanununa muhalefet' suçundan 1635 lira idari para cezası kesildikten sonra serbest bırakıldı.
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