Edirne Belediye Başkanı Gürkan’a 'yumartalı yumruklu' saldırı

EDİRNE Belediye Başkanı CHP'li Recep Gürkan, kadın girişimlerin tezgah açtığı kırsal kalkınma pazarında yumurta satan ve selfie çekme bahanesiyle yanına gelen 29 yaşındaki Görkem Huslu'nun saldırısına uğradı. Huslu, avucunun içine aldığı yumurtayı Başkan Gürkan'ın yüzüne birkaç kez vurdu. Belediye'deki işinden bir süre önce çıkarıldığı belirtilen Huslu, gözaltına alındı. Makam aracıyla hastaneye götürülen Gürkan, "Tam selfie çekilirken birden sol gözüme güçlü bir şekilde birkaç kez yumurta ile vurdu" dedi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, pazar günleri 1’inci Murat Mahallesi Kapalı Pazaryeri'nde kurulan girişimci kadınların yer aldığı kırsal kalkınma pazarına gitti. Tezgahları dolaşan Gürkan’ın yanına, aynı pazarda yumurta satan Görkem Huslu gelerek selfie çekmek isteğini dile getirdi. Gürkan'ın onaylamasıyla yanına yaklaşan Huslu, bir eliyle cep telefonuyla selfie çekiyor gibi hazırlık yaptı. Huslu, diğer eliyle avucunun içine aldığı yumurtayı Başkan Gürkan'ın yüzüne vurdu. Neye uğradığını şaşıran Gürkan’ın yüzüne birkaç kez vuran Huslu, korumaların müdahalesiyle uzaklaştırıldı, daha sonra ise olay yerinden kaçtı. Edirne Emniyet Müdürlüğü önüne kadar gelen Görkem Huslu, burada hemen harekete geçen polis ekiplerince gözaltına alındı.

Makam aracıyla Edirne Sultan 1’inci Murat Devlet Hastanesi’ne giden Belediye Başkanı Recep Gürkan ise sağlık kontrolünden geçirildi. Yumurtalı saldırgan Görkem Huslu’dan şikayetçi olan Gürkan’ın sol gözünün içerisinde yırtık tespit edildi.

Saldırı olayının duyulmasının ardından CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, Edirne İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Geçmiş ve çok sayıda kişi hastaneye gelerek ziyaret etti.

Gerekli müdahale ve kontrollerinin ardından hastanenin acil servisinden sol gözü bandajlı şekilde çıkan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, saldırgan Görkem Huslu’nun yanına selfie çekilme bahanesiyle geldiğini anlatarak şunları söyledi:

“Enteresan bir olay. Bilindiği gibi bugün kadın girişimcilerle kurduğumuz, Kırsal kalkınma pazarının hem anneler günü hem de kuruluş yıldönümüydü. Orada çalışan emekçi kadınlarımız beni kutlama için davet ettiler. Anneler Günü ve pazarın kuruluşu nedeniyle saat 12.00’de pasta kesecektik. Pazara gittim, kadınlarımızı dolaşırken delikanlı geldi. Oda orada yumurta satıyormuş, ‘Selfie çekilebilir miyiz?’ dedi. 'Çekiliriz' dedim. Tam selfie çekilirken, ki selfie çekildiğiniz için herhangi bir savunmanız yok, birden sol gözüme diğer elinde yumurta varmış, güçlü bir şekilde birkaç kez yumurta ile vurdu. Gözümün içerisinde bir yırtılma var. Doktorlar tedavisini hemen başlattılar. Ama sonradan öğreniyoruz ki bir saat önceden benimle ilgili bir video paylaşmış, bir şeyler içiyor, ne içtiğini de bilmiyoruz. Adli ve emniyet makamları bakacaktır. Neden saldırdığını bilmiyoruz, 'Selfie çekilelim' diye geldi, böyle oldu" dedi.

Doktorların kendisine hastanede yatış verdiğini ifade eden Gürkan, uzun süre önce planlanan yeni nikah salonu açılışının ardından hastaneye dönerek tedavisinin sürdürüleceğini söyledi. İŞTEN ÇIKARILMIŞ

Gözaltına alınan Görkem Huslu’nun ise bir süre önce Edirne Belediyesi’nde çalıştığı ve disiplinsiz davranışları nedeniyle işten çıkarıldığı, annesinin de Edirne Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Güler Soyaslan, olduğu belirtildi.

SALDIRI ANI CEP TELEFONUNDA

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın saldırıya uğradığı an, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, selfie çekmek için Gürkan'ın yanına gelen Görkem Huslu'nun bir elinde cep telefonu varken, diğer elindeki yumurtayla Gürkan'ın yüzüne vurduğu görüldü. Ayrıca Huslu’nun, Gürkan’ın pazar yerini ziyareti öncesinde Facebook’taki sayfasında sigara içerken 10 saniye video paylaştığı ve altına da Recep Gürkan’ı etiketlediği belirlendi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



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