Edirne Belediye Başkanı Gürkan’a 'yumartalı yumruklu' saldırı (2)

'SALDIRI PLANLI'

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, hastaneden ayrıldıktan sonra, belediye tarafından restore edilerek Kültür Merkezi ve Nikah Salonu olarak kullanılacak binanın aşılına katıldı. Açılışta, sol gözü bandajlı halde konuşan Gürkan, saldırının planlı olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Bugün bize yapılan saldırı rastgele bir saldırı değil. Önceden planlanmış bir saldırı. Tabii ki emniyet güçlerimiz hakimlerimiz, savcılarımız bunun arkasındakiler kimdir çıkaracaklar ortaya. Buna şükür diyoruz. Ama bütün Edirneliler şunu bilsin, Recep Gürkan’ın bir gözünü almakla Edirne’ye hizmetten kimse alı koyamaz. Recep Gürkan’ın canını almakla hizmet yapmasını kimse engelleyemeyecek. Biz Edirne’ye aşk ile bağlıyız. En büyük aşkımız Edirne. Bu hizmet yarışımız herkese rağmen tüm çetelere rağmen, O kalleş FETÖ’cülere rağmen herkese rağmen devam edecek. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Bilenler, bilir ben çoğu zaman korumasız gezerim. Çoğu zaman tek başıma gezerim. Yine aynı şekilde yaşamaya devam edeceğim. Çünkü biliyorum kendisine hizmeti aşk bildiğim Edirneliler zaten beni koruyorlar. Bu şekilde yaşamaya devam edeceğim. Beni hiç kimse korkutamayacak. Bir gözümüzü kör ötseler diğer kolumuz olacak. Bir kolumuzu koparsalar diğer kolumuz olacak. Kalbimizi sökerlerse benim yerime görevi devralacak yüzlerce binlerce arkadaşım var. Ama Edirne’ye hizmetten kimse bizi alı koyamayacak. Herkese her şeye rağmen bu hizmete devam edeceğiz."

TUNCİNAR ÇİFTİNİN NİKAHI KIYDI

Konuşmanın ardından Gürkan, restore edilen Edirne Belediyesi Kültür ve Nikah Salonu açılışını yaparak nikah memuru cübbesiyle Murat ve Sevcan Tuncinar’ın nikahını kıydı. Gürkan, nikah sırasında, "Ben şimdi nikah kıyacağım. Çiftimiz balayına gidecek, ben de hastaneye dönüp yatacağım" dedi. Açılışa katılanlar Belediye Başkanı Recep Gürkan’a saldırı nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.

KORUMALAR MÜDAHALE ETMİŞ

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’a selfie çekme bahanesiyle yaklaşıp yumurtalı- yumruklu saldırıda bulunan Görkem Huslu'ya pazaryerinde bulunan korumaların müdahalye ettiği, görüntülere yansıdı. Çevredekilerin de tepki gösterdiği Görkem Huslu’yu özel güvenlik görevlileri kalabalığın arasından çıkardı. Edirne Emniyet Müdürü Adnan Armağan Erdoğan da pazaryerine iderek olayla ilgili bilgi aldı.





FOTOĞRAFLI