Edirne Belediye Başkanı Gürkan, alkışlarla karşılandı/ ek fotoğraflar
15 Mayıs 2017 Pazartesi 18:00
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