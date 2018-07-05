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'Ebu Talha El Turki' kod adlı DEAŞ'lı terörist öldürüldü iddiası

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, ()- SURİYE'de, 2016 yılında kaçırdıkları 2 Türk askerini öldürdüğü öne sürülen DEAŞ'lı teröristlerden 'Ebu Talha El Turki' kod adlı Talip Akkurt'un 7 Haziran'da öldürüldüğü belirtildi. PYD/YPG'li...

'Ebu Talha El Turki' kod adlı DEAŞ'lı terörist öldürüldü iddiası

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, ()- SURİYE'de, 2016 yılında kaçırdıkları 2 Türk askerini öldürdüğü öne sürülen DEAŞ'lı teröristlerden 'Ebu Talha El Turki' kod adlı Talip Akkurt'un 7 Haziran'da öldürüldüğü belirtildi. PYD/YPG'li teröristlerce Deyra Zor'un Hajin kasabasında öldürüldüğü ileri sürülen Akkurt, aranan teröristler listesi mavi kategoride 1,5 milyon lira ödülle aranıyordu.
​İngiltere'nin Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, 2016 yılında Suriye'de kaçırdıkları Türk askerleri Sefter Taş ve Fethi Şahin'in öldürülmesi olayının faili olan DEAŞ'lı teröristlerden 'Ebu Talha El Turki' kod adlı Talip Akkurt'un 7 Haziran'da öldürüldüğü belirtildi. Akkurt'un ABD'nin desteklediği terör PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG'nin omurgasını oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri (DSG) tarafından Deyra Zor'un Hajin kasabasında öldürüldüğü öne sürüldü.
İçişleri Bakanlığı'nın Aranan Teröristler listesinde mavi ketegoride yer alan Talip Akkurt'un başına 1,5 milyon lira ödül konmuştu. Gazetesinin haberinde, terörist Talip Akkurt'un ölümünün Amerika'daki Maryland Koordinasyon ve Analiz Merkezi de dahil olmak üzere, terörizmle ilgili birimlerce de paylaşıldığı belirtildi. 
DEAŞ'ın kaçırdığı Türk askerleri Sefter Taş ve örgüt içerisine sızmış istihbarat elemanı olduğu ileri sürülen Fethi Şahin’i öldüren teröristlerin Hasan A., Muhittin B. ve Talip Akkurt olduğu açıklanmıştı.

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