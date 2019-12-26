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Ebru Türel'in 'ses kaydı' davasında 6 sanığın yargılanmasına başlandı

Süleyman EKİN/ANTALYA, ()- ANTALYA'da, yerel seçimden 2 gün önce ortaya çıkan, Antalya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı AK Parti'li Menderes Türel'in eşi Ebru Türel'e ait ses kaydını hazırladıkları iddia edilen 6 sanığın yargılanmasına...

GÜVENLİK 26.12.2019, 21:25
Ebru Türel'in 'ses kaydı' davasında 6 sanığın yargılanmasına başlandı

Süleyman EKİN/ANTALYA, ()- ANTALYA'da, yerel seçimden 2 gün önce ortaya çıkan, Antalya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı AK Parti'li Menderes Türel'in eşi Ebru Türel'e ait ses kaydını hazırladıkları iddia edilen 6 sanığın yargılanmasına başlandı.
31 Mart'taki yerel seçimden 2 gün önce, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve 'Cumhur İttifakı' adayı Menderes Türel'in eşi Ebru Türel'e ait ses kaydı sosyal medyada paylaşıldı. Berlin'deki sosyal medya hesabından paylaşılan ses kaydında, 'Şimdi biz ne yapacağız, biz ikili- üçlü gruplar halinde, otobüslere bineceksiniz. Konuşacaksınız, ineceksiniz. Erkekler de kahvelere gidip bunları konuşacak. Peki neyi konuşacaksınız. Mesela; PKK'lılar CHP'lilerin listesinde. Ya bunlar seçilirse ya adam baksana eş başkanları bundan sonra İstanbul'u, Ankara'yı HDP yönetecek diyor. Tehdit ediyor. Bunları söyleyeceksiniz' sözleri yer aldı.
Menderes Türel, kaydın yasa dışı yollarla elde edilerek, montajlandığını belirtip, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Başlatılan soruşturma kapsamında polis, 12 Nisan günü operasyon düzenledi ve olaya ilgili 6 kişi gözaltına alındı. Türel'in gizlice ses kaydını alan ve montajlayıp internette yayınlayan kişi olduğu iddia edilen belediye şirketi ALDAŞ'ta çalışan Niyazi Ateş, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrolle serbest bırakıldı. Niyazi Ateş ise 25 gün sonra yapılan itiraz sonucu adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest kaldı.
Türel'in şikayeti üzerine başlatılan soruşturma sonunda Cumhuriyet Savcısı, iddianamesini tamamlayarak mahkemeye sundu. Antalya 10'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, şikayetçi olarak Ebru Türel yer alırken, sanık olarak da tutuklu Niyazi Ateş'in yanı sıra babası Maksut Ateş, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek, yeğeni Cemil Böcek, Böcek'in seçim kampanyasında görev alan İbrahim Doğukan Demirkaya ve Batıkan Gül yer aldı.
EBRU TÜREL DURUŞMAYA GELMEDİ
5 yıla kadar hapsi istenen sanıklar bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya, tutuksuz sanıklar Niyazi Ateş, İbrahim Doğukan Demirkaya ve Batıkan Gül ile taraf avukatları katıldı. Diğer 3 sanık ile şikayetçi Ebru Türel ise mazeret bildirerek duruşmaya gelmedi.
Sanıklardan Niyazi Ateş, hakkındaki iddiaların asılsız olduğunu belirterek, şöyle dedi:
"Ben AK Parti teşkilatı içinde seçimlere hazırlandım. Menderes Türel döneminde ALDAŞ A.Ş.'de işe girdim. Ebru Türel'in seçim işlerini organize ettiği 250-300 kişilik grup içinde yer aldım. Lakin Ebru Türel'in ses kayıtlarını ben çekmedim. 'İdeapol' isimli şirketin yerini dahi bilmiyorum. Soruşturma sonrasında böyle bir şirketten haberim oldu. Selami Şahin isimli şahsın emniyete atmış olduğu mail üzerine hakkımda soruşturma başlatıldı. Söz konusu ses kaydının alındığı belirtilen salon duruşma salonunun iki katı büyüklüğündedir. Hatta kapı açık kalmıştır ve katılımcı sayısı da çok fazlaydı. Ayrıca, toplantı başlamadan önce cep telefonları toplanmadı. Kimseye ses kaydı cihazları veya bu tarz benzeri aletlerle kayıt alınmaması yönünde uyarıda bulunulmadı."
'SES KAYITLARINDA BİRLEŞTİRME YAPMADIM'
Sanık Niyazi Ateş'in avukatı Meltem Banko ise montaj olduğu iddia edilen ses kayıtlarının Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesini talep ederek, "Muhittin Böcek seçim çalışmaları sırasında müvekkilimin babasının evine gitmiştir. Aralarındaki konuşma ise sadece işten çıkartılması durumunda ne olacağına yöneliktir. Müvekkilim Muhittin Böcek ile de ilk kez orada karşılaşmıştır" diye konuştu. 
Sanık İbrahim Doğukan Demirkaya ise kendisinin CHP Antalya İl Başkan Yardımcısı olduğunu belirterek, şunları söyledi:
"Ben ayrıca İdeapol şirketinin sahibiyim. Paylaşılan ses kayıtlarını internette buldum ve paylaştım. Bunu benim gibi yüzbinlerce kişi paylaştı. Niyazi Ateş ve babası Maksut Ateş’i soruşturma başladıktan sonra tanıdım. Benim iş yerimde soruşturmalar nedeniyle bütün bilgisayarlarıma el konuldu. Bugüne kadar toplamda 150 bin civarında zarara uğradım. Yapmış olduğum eylemin suç olduğunu düşünmüyorum. Ben belirli bir dakikadan sonra Ebru Türel'in ses kayıtlarında birleştirme yapmadım."
'TEK SUÇUM TOP OYNAMAM'
Sanık Batıkan Gül de üniversite öğrencisi olduğunu hatırlatarak, "Ben İbrahim Doğukan Demirkaya ile halı saha maçlarında tanıştım. Sonrasında şirketinde staj yaptım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Benim tek suçum İbrahim Doğukan Demirkaya ile top oynamamdır" diye konuştu.
Sanık Mustafa Gökhan Böcek'in avukatı Yaşar İkikavak ise müvekkilinin Antalya dışında olmasından dolayı duruşmaya mazeret bildirdiğini belirterek, "Müvekkilimizin savunması talimat yoluyla alındıktan sonra beyanda bulunacağız" dedi. 
Sanık Cemil Böcek’in avukatı Turan Ataoğlu da müvekkilinin Antalya Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanı olduğunu söyleyerek, müvekkilinin beyanları alındıktan sonra ayrıntılı beyanda bulunacaklarını söyledi. 
Şikayetçi Ebru Türel'in avukatı Zeki Yılmazer ise müvekkilinin sağlık sorunları nedeniyle duruşmaya katılamadığına vurgu yaparak şunları söyledi:
"Müvekkilimiz kendi kameramanını dahi söz konusu toplantıda salon dışına çıkarmıştır. Kapının açık veya kapalı olması suçun yasal unsurları içinde yer alan aleniyet unsurunun oluşmadığı anlamına gelmemektedir. Söz konusu toplantı belirli katılımcıların bulunduğu bir toplantıdır. Şayet Ebru hanım söz konusu kayıtların kamuya açılmasını istemiş olsaydı, olay tarihinde söz konusu toplantıyı kayıt altına alıp ve bunu da ilgili basın kuruluşlarına dağıtabilirdi. Bu nedenle aleniyet unsuru hususunda toplantının kamuya açık olmadığını sayın mahkemenize arz ediyoruz. Meslektaşlarımın da taleplerinin reddini talep ediyoruz. Dosyaya taraf olmayan 60 kişinin cep telefonlarına el konulmasının hukuka aykırı olduğunu düşünmekteyiz."
Mahkeme, montaj olduğu iddia edilen Ebru Türel'e ait ses kaydının İstanbul Adli Tıp Kurumunun ilgili ihtisar dairesine gönderilerek, ses kaydındaki ilk 45 saniyesi içerisinde Ebru Türel’e ait konuşmalarda herhangi bir ekleme ve çıkarma montajlama işleminin olup olmadığının tespitini istedi. 
Mahkeme İbrahim Doğukan Demirkaya ve Niyazi Ateş’in yurt dışı çıkış yasağını da kaldırarak, içlerinde Menderes Türel, C.Ö.Y ve Ş.Ö. gibi tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

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