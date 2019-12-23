Eber Gölü'ndeki sazlık alanda yangın (2)

YANGIN KENDİLİĞİNDEN SÖNDÜ

Afyonkarahisar'daki Eber Gölü'nde sazlık alanların bulunduğu noktada çıkan yangın rüzgarın şiddetini azaltması ve bölgede etkili olan yağışla birlikte kendiliğinden söndü. Yangın nedeniyle yaklaşık 45 dönüm sazlık alanın yandığı tahmin edilirken, göldeki birçok hayvan da alevlerin arasında kalarak telef oldu.