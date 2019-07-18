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Düzce’de sel; 10 kişi mahsur (2)

MAHSUR KALANLAR KURTARILDI Düzce'nin Cumayeri ilçesinde meydana gelen sel ve su baskını ile birlikte heyelan nedeniyle mahsur kalan 10 kişiden 8'i kurtarıldı. Kurtarılanlar, Genelkurmay Başkanlığı’ndan talep edilen askeri helikopterle alınarak...

Düzce’de sel; 10 kişi mahsur (2)

MAHSUR KALANLAR KURTARILDI
Düzce'nin Cumayeri ilçesinde meydana gelen sel ve su baskını ile birlikte heyelan nedeniyle mahsur kalan 10 kişiden 8'i kurtarıldı. Kurtarılanlar, Genelkurmay Başkanlığı’ndan talep edilen askeri helikopterle alınarak Sakarya'ya götürüldü. Sakarya’da bulunan hastanelere kaldırılan 8 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Düzce'de selden etkilenen bölgelerde mahsur kalanlara ulaşılması için bölgeye 3 helikopter gönderildiği belirtildi.
Bölgede gece saatlerinde başlayan yağmur ise aralıksız devam ediyor. Müdahale için hazır bekleyen AFAD, İl Özel İdaresi, UMKE ve gönüllü kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Aşırı yağışın devam etmesi nedeniyle zaman zaman yollarda ufak çaplı toprak kaymaları meydana geliyor. Bu nedenye Cumayeri ilçe merkezi ile Dokuzdeğirmen köyü arasında bazı araçlar mahsur kaldı. Mahsur kalan araçlar Cumayeri Belediyesi’ne ait iş makinesinin yardımı ile bulundukları yerden çıkarılabildi.
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