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Düzce’de hurdacılarda çalışan 35 Afgan yakalandı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, () - DÜZCE'de, Hurdacılar Sitesi’ne düzenlenen baskında kayıt dışı çalışan Afgan uyruklu 35 kişi yakalanırken, sınır dışı edilmeleri için çalışma başlatıldı. Düzce Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı...

Düzce’de hurdacılarda çalışan 35 Afgan yakalandı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, () - DÜZCE'de, Hurdacılar Sitesi’ne düzenlenen baskında kayıt dışı çalışan Afgan uyruklu 35 kişi yakalanırken, sınır dışı edilmeleri için çalışma başlatıldı.
Düzce Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Küçük Sanayi Sitesi’nde bulunan Hurdacılar Sitesi’ne baskın düzenlendi. Baskında, kayıt dışı çalıştıkları belirlenen Afgan uyruklu 35 kişi yakalandı. Haklarında ‘Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununa Muhalefet’ ve ‘Uluslararası İş Gücü Kanununa Muhalefet’ suçlarından işlem yapıldı. Afgan uyruklu 35 kişinin sınır dışı edilmesi için çalışma başlatıldı.

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