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Düzce’de 26 kilo eroine 4 tutuklama
GÜVENLİK 23.01.2020, 14:47
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DÜZCE’de polisin operasyonu ile 26 kilo 45 gram eroin ele geçilirken, 4 kişi tutuklandı.
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu Gölyaka mevkiinde A.L., Ş.O. ve K.K.’nin bulunduğu aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 575 gram eroin ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı. 3 kişinin ifadeleri doğrultusunda İstanbul’a gitmekte olan B.K. idaresindeki araç da durduruldu. Yapılan aramada 25 kilo 470 gram eroin ele geçirildi. Toplam 26 kilo 45 gram eroin maddesi ele geçirilirken, 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu Gölyaka mevkiinde A.L., Ş.O. ve K.K.’nin bulunduğu aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 575 gram eroin ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı. 3 kişinin ifadeleri doğrultusunda İstanbul’a gitmekte olan B.K. idaresindeki araç da durduruldu. Yapılan aramada 25 kilo 470 gram eroin ele geçirildi. Toplam 26 kilo 45 gram eroin maddesi ele geçirilirken, 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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