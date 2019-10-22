Düzce'de zincirleme kaza 1 ölü, 4 yaralı
Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, () - DÜZCE'de, 3 aracın çarpıştığı zincirleme kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Kaza, gece saatlerinde, D-100 Karayolu Hal kavşağı mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Serkan Piroğlu...
Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, () - DÜZCE'de, 3 aracın çarpıştığı zincirleme kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde, D-100 Karayolu Hal kavşağı mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Serkan Piroğlu yönetimindeki 81 AAP 722 plakalı otomobil, aynı istikamete giden Oktay Pala yönetimindeki 81 FD 973 plakalı kamyona arkadan çarptı. Savrulan kamyon orta refüje çıkarak elektrik direğine çarptıktan sonra karşı şeride devrildi. Karşı yönden gelen Uğur Naroğlu yönetimindeki 81 AAK 298 plakalı otomobil ise devrilen kamyona çarptı. Zincirleme kazada otomobil sürücüsü Serkan Piroğlu ile aynı araçta bulunan Erdal Baş ve otomobil sürücüsü Uğur Naroğlu yaralandı. Kamyon sürücüsü Oktay Pala ile Tuncay Dönmez ise devrilen kamyonda sıkıştı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekibinin yaptığı çalışma ile 2 kişi, sıkıştıkları araçtan çıkarıldı. Oktay Pala olay yerinde hayatını kaybederken, Tuncay Dönmez ise yaralandı. Yaralanan 4 kişi 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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