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Düzce'de yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: 7 yaralı

DÜZCE’de, TEM yolunda kaza nedeniyle yavaşlayan TIR’a arkadan gelen yolcu otobüsünün çarpması sonucu, 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde TEM yolu Gümüşova rampaları mevkiinde meydana geldi. İstanbul’dan Diyarbakır’a...

Düzce'de yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: 7 yaralı
DÜZCE’de, TEM yolunda kaza nedeniyle yavaşlayan TIR’a arkadan gelen yolcu otobüsünün çarpması sonucu, 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde TEM yolu Gümüşova rampaları mevkiinde meydana geldi. İstanbul’dan Diyarbakır’a giden Halil Aksoy yönetimindeki 63 N 5799 plakalı yolcu otobüsü, yoldaki kaza nedeniyle yavaşlayan Hasan Aytar yönetimindeki 63 N 5799 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Kazada, otobüste bulunan 3’ü çocuk 7 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce ve Hendek’te bulunan hastanelere kaldırılan yaralılar tedaviye alındı.
TIR sürücüsü Hasan Aytar, "Önümde bir araç kaza yapmıştı. Sinyal verip yavaşlamaya başladım. Otobüs gelip arkadan çarptı" iddiasında bulundu.
Kaza nedeniyle ulaşım Ankara istikametinde bir süre tek şeritten sağlanırken, uzun kuyruklar oluştu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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