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Düzce'de yol ortasında bırakılan otomobil paniğe neden oldu

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, () - DÜZCE'de, caddede yol ortasında çalışır durumda bırakılan otomobil, çevredekiler arasında paniğe yol açtı. Yapılan araştırmada sürücünün kiralık otomobili caddede bırakıp bankaya gittiği anlaşıldı. Kentin...

Düzce'de yol ortasında bırakılan otomobil paniğe neden oldu

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, () - DÜZCE'de, caddede yol ortasında çalışır durumda bırakılan otomobil, çevredekiler arasında paniğe yol açtı. Yapılan araştırmada sürücünün kiralık otomobili caddede bırakıp bankaya gittiği anlaşıldı.
Kentin işlek noktalarından Atatürk Bulvarı üzerinde yol ortasında çalışır durumda bırakılan 16 YG 150 plakalı otomobili görenler polise haber verdi. Gelen polis ekibinin yaptığı incelemede aracın kiralık olduğu belirlendi. Trafik polisleri kiralama şirketi ile görüşerek otomobili kiralayan sürücünün telefon numarası ve bilgilerini aldı. Sürücü Suat Taşlı aranarak aracın yanına çağırıldı. Koşarak gelen ve inşaat ustası olduğunu söyleyen Suat Taşlı, "Ben bankaya yetişmek için araçtan indim. Bu sırada yanımda bulunan kardeşime de 'Al arabayı uygun bir yere götür' dedim. Kardeşim dediğimi anlamamış olacak ki benimle birlikte araçtan o da inmiş. Şu anda ona ulaşmaya çalışıyorum" dedi. Yol kenarına çekilen araçta yapılan arama ve incelemede suç unsuruna rastlanmadı. Sürücüye yasak yere park etmekten cezai işlem uygulandı.

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