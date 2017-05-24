Düzce'de uyuşturucu operasyonu

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, () - DÜZCE'de, polisin 80.5 gram bonzai ile yakaladığı O.A. ve R.Ö., adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışma kapsamında Çay Mahallesi Aydınpınar Caddesi ve Azmimilli Mahallesi Küçüksu Parkı mevkisinde uyuşturucu satışı yaptıkları iddiasıyla 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden ikisinin üzerinde satışa hazır 80.5 gram sentetik uyuşturucu bonzai ele geçirildi. Ayrıca uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 1180 TL'ye el konuldu. Şüpheliler O.A. ve R.Ü., emniyetteki sorguları ardından 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi, diğer şüpheli serbest bırakıldı.

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