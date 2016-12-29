Düzce'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, () - DÜZCE'de, çamaşırlarında eroin saklayan 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, D-100 Karayolu'nda ihbar üzerine B.K. yönetimindeki otomobili durdurdu. Otomobildeki M.S. ve K.K.'nın çamaşırlarında küçük poşetler içinde toplam 5 gram eroin bulundu. Üzerlerinde şırınga ve kaşık da bulunan M.S. ve K.K. ile araç sürücüsü B.K. gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.