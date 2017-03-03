Düzce'de uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı

DÜZCE'de, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Narkotik timleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yaptı. Belirlenen adreslere polisin eş zamanlı düzenlediği operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu da ele geçirildi. Şüphelilerden Ş.Ö.'nün İstanbul, F.K.'nın da Sakarya'nın Hendek İlçesi'den temin ettikleri uyuşturucuları, diğer 13 şüpheli aracılığıyla piyasaya sürdüğü ileri sürüldü. Ş.Ö. ve F.K. ile aralarında kadınları da olduğu diğer şüpheliler M.Ö., Ç.Ş., K.E., Z.A., M.K., P.B., Ö.B., S.K., R.G., M.K., İ.K., B.K. ve Ö.Y., emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edildi.



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