Düzce'de silahlı kavga; kuzenlerden biri öldü diğeri ağır yaralı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, () - DÜZCE'de, Mustafa G., evinin önüne gelen husumetli olduğu Samet Bahadır ve kuzeni Bahadır Çuhadar'a pompalı tüfekle ateş etti. Samet Çuhadar, hastanede yaşamını yitirirken, Bahadır Çuhadar'ın ise sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.

Olay, öğleden sonra, Düzce'ye bağlı Esentepe köyünde meydana geldi. Aralarında husumet olduğu belirtilen Kadir Çuhadar ile Mustafa G., tarlada karşılaşınca tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Mustafa G., Çuhadar'ı dövdü. Kadir Çuhadar, dövüldüğünü amcasının oğlu Samet Çuhadar'a anlattı. Bunun üzerine yanına balta alan Samet Çuhadar, kuzenleri Kadir ve Bahadır Çuhadar ile Mustafa G.'nin evine gitti. Köy meydanındaki evin önünde, Mustafa G. ile kuzenler arasında başlayan tartışma, yine kavgaya dönüştü. Mustafa G., yanında getirdiği pompalı tüfekle ateş açtı. Vücutlarına saçmalar isabet eden Samet ve Bahadır Çuhadar yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaralı kuzenleri ambulansla hastaneye kaldırdı. Samet Çuhadar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirirken, sağlık durumu kritik olan Bahadır Çuhadar ise Bolu'daki hastaneye sevk edildi.

Jandarma, olay sonrası kaçan Mustafa G.'nin yakalanması için çalışma başlatırken, tekrar kavga çıkmaması için köyde güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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