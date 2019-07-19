Düzce'de selde kaybolan 1 kişinin cesedi bulundu, 6 kişi aranıyor (6)

BULUNAN KADIN CESEDİ
Düzce Valiliği, Akçakoca Esmahanım ile Uğurlu köyleri arasında kadın cesedi bulunduğunu açıkladı. Dere yatağında bulunan kadının kimliği belirlenmeye çalışılıyor. Kaybolan 6 kişiyi ise arama çalışmaları devam ediyor.
BULUNAN KADIN CESEDİ Düzce Valiliği, Akçakoca Esmahanım ile Uğurlu köyleri arasında kadın cesedi bulunduğunu açıkladı. Dere yatağında bulunan kadının kimliği belirlenmeye çalışılıyor. Kaybolan 6 kişiyi ise arama çalışmaları devam...
19 Temmuz 2019 Cuma 14:47
BULUNAN KADIN CESEDİ
Düzce Valiliği, Akçakoca Esmahanım ile Uğurlu köyleri arasında kadın cesedi bulunduğunu açıkladı. Dere yatağında bulunan kadının kimliği belirlenmeye çalışılıyor. Kaybolan 6 kişiyi ise arama çalışmaları devam ediyor.