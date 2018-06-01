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Düzce'de rüşvet soruşturmasında 2 tutuklama

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, () - DÜZCE İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nde rüşvetle usulsüz evrak düzenledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i polis memuru, 1'i tercüman, 2 kişi tutuklandı. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı...

Düzce'de rüşvet soruşturmasında 2 tutuklama

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, () - DÜZCE İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nde rüşvetle usulsüz evrak düzenledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i polis memuru, 1'i tercüman, 2 kişi tutuklandı.
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında rüşvetle usulsüz evrak düzenledikleri iddiasıyla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nde görevli polis memuru B.D. ve tercümanlık yapan A.A. ile aracılık şirketinde çalışan 2 kişi gözaltına alındı. 4 kişi emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Polis memuru B.D. ve tercüman A.A. 'Yabancı uyruklu kişilere rüşvet karşılığı usulsüz evrak düzenleme' suçlaması ile tutuklandı. Aracılık şirketinde çalışan 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

 

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