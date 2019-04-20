Düzce'de otomobil takla attı: 3 yaralı (2)

SÜRÜCÜ YAŞAMINI YİTİRDİ
Düzce'de otomobilin takla atması sonucu yaralanan Nihat Cöymen kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
FOTOĞRAFLI
SÜRÜCÜ YAŞAMINI YİTİRDİ Düzce'de otomobilin takla atması sonucu yaralanan Nihat Cöymen kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. FOTOĞRAFLI
20 Nisan 2019 Cumartesi 23:05
SÜRÜCÜ YAŞAMINI YİTİRDİ
Düzce'de otomobilin takla atması sonucu yaralanan Nihat Cöymen kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
FOTOĞRAFLI
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