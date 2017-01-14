Düzce'de kurusıkıdan bozma silah üretimine 2 tutuklama

DÜZCE'de, kurusıkıdan bozma silah üreterek piyasaya sürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişiden 2'si, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, bazı asayiş olaylarında kullanılan silahların kurusıkıdan bozma olduğunu belirleyince, soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Azmimilli, Körpeşler, Kültür, Çay, Kiremitocağı ve Fatih Mahallelerinde 7 ev ve 1 atölyeye eş zamanlı baskın yapıldı. Atölyede yapılan aramada 7.65 mm çapında 3 tabanca, 6 kuruluma hazır tabanca, 1 kurusıkı tabanca, çok sayıda tabanca namlusu, şarjörü, 7.65 mm çapında 21 tabanca fişeği, av tüfeği fişeği ve silah yapımında kullanılan aletler ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı.Atölyede kurusıkı tabancaları, namluyu tornoda genişletip ısıya dayanıklı hale getirerek gerçek silaha dönüştürdüğü ileri sürülen H.C.J., C.B, A.E., S.Ş., B.Ö. ve F.Ö, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden B.Ö. ve S.Ş., çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece, '6136 sayılı ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçundan tutuklandı. Diğer 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.FOTOĞRAFLI