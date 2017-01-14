Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
flash! Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın...
Şişli Etfal Hastanesi'nde yangın...
Meral Akşener'den 'Cumhurbaşkanlığı sistemi'ne farklı yorum
Aranızda FETÖ'cü var mı?
ABD: Astana'daki Suriye görüşmeleri için resmi davet almadık
ABD-Türkiye ilişkileri karmaşık hale geldi
Zeytinburnu'nda bina çöktü : 2 ölü, 17 yaralı
Binayı boşalttılar, yoldan geçenlerin üzerine...

Düzce'de kurusıkıdan bozma silah üretimine 2 tutuklama

DÜZCE'de, kurusıkıdan bozma silah üreterek piyasaya sürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişiden 2'si, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri,...

Düzce'de kurusıkıdan bozma silah üretimine 2 tutuklama
DÜZCE'de, kurusıkıdan bozma silah üreterek piyasaya sürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişiden 2'si, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, bazı asayiş olaylarında kullanılan silahların kurusıkıdan bozma olduğunu belirleyince, soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Azmimilli, Körpeşler, Kültür, Çay, Kiremitocağı ve Fatih Mahallelerinde 7 ev ve 1 atölyeye eş zamanlı baskın yapıldı. Atölyede yapılan aramada 7.65 mm çapında 3 tabanca, 6 kuruluma hazır tabanca, 1 kurusıkı tabanca, çok sayıda tabanca namlusu, şarjörü, 7.65 mm çapında 21 tabanca fişeği, av tüfeği fişeği ve silah yapımında kullanılan aletler ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı.  
Atölyede kurusıkı tabancaları, namluyu tornoda genişletip ısıya dayanıklı hale getirerek gerçek silaha dönüştürdüğü ileri sürülen H.C.J., C.B, A.E., S.Ş., B.Ö. ve F.Ö, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden B.Ö. ve S.Ş., çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece, '6136 sayılı ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçundan tutuklandı. Diğer 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55