Düzce'de kaza: 9 yaralı
Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, ()- DÜZCE’de, TEM Otoyolu’nda sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüsün şarampole yuvarlandığı kazada, 9 kişi yaralandı.
Kaza, saat 09.00 sıralarında TEM Otoyolu Gümüşova rampaları mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Gökhan Özen yönetimindeki 06 DJD 27 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerleri aşarak şarampole yuvarlandı. Yaklaşık 30 metre yuvarlanan minibüsün sürücüsü Gökhan Özen ile beraberindeki Recep Karadağ, Bilcan Kübra Özen, Birgül Özen, Ümit Alper Karadağ, Gülnaz Karadağ, Hazal Karadağ, Bengisu Karadağ ve Songül Özen yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Vatandaşların da yardımıyla ambulanslara taşınan yaralı 9 kişi, hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016