Düzce'de kaza: 1 ölü

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, () - DÜZCE'de öndeki kargo kamyonuna arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü Yasin Yıldırım öldü.
Kaza, gece saatlerinde D-100 karayolu Üçköprü Köpü mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden 81 DM 883 plakalı hafif ticari araç, Ferhat Y. yönetimindeki kargo kamyonuna arkadan çarptı. Ön tarafı kamyonun altına giren araçta sıkışan ve yaklaşık yarım süren çalışmayla çıkarılan sürücü Yasin Yıldırım, olay yerinde hayatını kaybetti.
Yıldırım'ın cesedi, yapılan incelemeden sonra Düzce Atatürk Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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