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Düzce'de kaçak silah operasyonu

DÜZCE İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, merkeze bağlı Yaka köyünde bir kişinin silah kaçakçılığı yaptığı ihbarını aldı. Eve yapılan baskında çok sayıda ruhsatsız silah ve bu silahlara ait mühimmat ele geçirildi. Düzce...

Düzce'de kaçak silah operasyonu
DÜZCE İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, merkeze bağlı Yaka köyünde bir kişinin silah kaçakçılığı yaptığı ihbarını aldı. Eve yapılan baskında çok sayıda ruhsatsız silah ve bu silahlara ait mühimmat ele geçirildi.
Düzce İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ile Konuralp Jandarma Komutanlığı ekipleri Yaka Köyü’nde C.Y.'nin silah kaçakçılığı yaptığı yönünde duyum aldı. Yapılan fiziki ve teknik takibin ardından şüphelinin evine operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında yapılan aramada evde 1 adet 9 mm, 1 adet 7,65 mm olmak üzere iki adet ruhsatsız tabanca, 3 adet kurusıkı tabanca, 115 adet 9 mm fişek, 8 adet 7,65 mm fişek, 1 adet silah üstü dürbün, 2 adet ruhsatsız tek kırma av tüfeği ve 4 adet muhtelif ebatlarda bıçak ele geçirildi. Şüpheli hakkında 6136, 2521 ve 5729 Sayılı Kanunlara Muhalefet suçlarından adli işlem başlatıldı.

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