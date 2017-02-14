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Düzce'de FETÖ soruşturmasında 5 tutuklama

DÜZCE merkezli 13 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 24 kişiden 5'i, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada hakkında gözaltı...

Düzce'de FETÖ soruşturmasında 5 tutuklama
DÜZCE merkezli 13 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 24 kişiden 5'i, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada hakkında gözaltı kararı çıkarılan 35 kişiden 24'ü, 13 ilde düzenlenen operasyonlarla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, Düzce Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri ardından adliyeye sevk edildi. 5 kişi nöbetçi mahkemece tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 11 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor.

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