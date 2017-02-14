Düzce'de FETÖ soruşturmasında 5 tutuklama

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada hakkında gözaltı kararı çıkarılan 35 kişiden 24'ü, 13 ilde düzenlenen operasyonlarla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, Düzce Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri ardından adliyeye sevk edildi. 5 kişi nöbetçi mahkemece tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 11 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor.
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada hakkında gözaltı kararı çıkarılan 35 kişiden 24'ü, 13 ilde düzenlenen operasyonlarla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, Düzce Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri ardından adliyeye sevk edildi. 5 kişi nöbetçi mahkemece tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 11 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor.