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Düzce'de FETÖ'den aranan emniyet müdürü, Bolu'da otelde yakalandı

Mutlu YUCA/BOLU, () - DÜZCE'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan eski emniyet müdür yardımcısı Ercan A. ile eşi Hatice A., Bolu'da tatil yaptıkları otelde yakalanarak gözaltına alındı. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü...

Düzce'de FETÖ'den aranan emniyet müdürü, Bolu'da otelde yakalandı

Mutlu YUCA/BOLU, () - DÜZCE'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan eski emniyet müdür yardımcısı Ercan A. ile eşi Hatice A., Bolu'da tatil yaptıkları otelde yakalanarak gözaltına alındı.
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve her yerde aranan Düzce eski Emniyet Müdür Yardımcısı Ercan A. ile aynı soruşturma kapsamında aranan eşi Hatice A.'nın, Bolu'da bir otelde kaldığı belirlendi. Ercan A. ile Hatice A., Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tatil yaptıkları otelde yakalanarak gözaltına alındılar. Ercan A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken eşi Hatice A. ise polis ekipleri tarafından Düzce Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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