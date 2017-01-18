Düzce'de elektronik eşya hırsızları yakalandı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, () - DÜZCE’de evlere girerek, elektronik eşya hırsızlığı yaptıkları sırada güvenlik kamerası ile görüntülenen 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Çavuşlar Mahallesi’nde bulunan TOKİ Konutları'ndaki bir binaya giren Pınar B. ve Fikrican Ç. bir evden çaldıkları elektronik cihazları taşırken, binanın güvenlik kamerası ile görüntülendi. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen apartman görevlisi durumu polise bildirdi. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Şubesi ekipleri görüntüleri inceledikten sonra kimliklerini belirledikleri hırsızların evine operasyon düzenledi. Hırsızlar gözaltına alınırken, hırsızlıktan elde edilen eşyalar ve bir miktar paraya el konuldu. Şüpheliler, Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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