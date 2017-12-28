Düzce'de DSİ'ye ait arazide izinli define kazısı

DÜZCE'de, define aramak için gerekli izinleri alan kişi, kazı çalışması başlattı. Define olduğunu duyan mahalle sakinleri bölgeye akın edince, polis ekipleri önlem aldı.Düzce Ağa Mahallesi Asar Deresi kenarında ismi açıklanmayan bir kişi, gerekli izinleri alarak DSİ'ye ait arsada define bulmak için kazı çalışması başlattı. Müzeler Genel Müdürlüğü ve DSİ Genel Müdürlüğü'nden izinlerini alan kişinin kazı çalışması yaptığı sırada durumu fark eden mahalle sakinleri bölgeye akın etti. Bunun üzerine polis, Düzce Müze Müdürlüğü ekipleri ve DSİ Şube Müdürlüğü ekipleri devreye girerek, hazine kazısı yapılan alanın sınırlarını belirlemek üzere çalışma başlattı. İsmi açıklanmayan kişinin 1 ay boyunca hazine kazısı izni aldığı ifade edildi. Ağa Mahallesi Muhtarı Nesim Zengin yaptığı açıklamada, "Bir kişi bu alanda eski dönemlerden kalma hazine olduğu iddiası ile kazı çalışması başlattı. Duyulması üzerine ekipler geldi. Şahsın resmi izin aldığı bilgisine ulaşıldı. Aramalarını sürdürecek" dedi.FOTOĞRAFLI