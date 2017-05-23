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Düzce'de 'drone'lu hintkeneviri operasyonu

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, () - DÜZCE'de jandarma, ormanlık bölgede hintkeneviri yetiştirenlere kaşı 'drone' ile operasyon yaptı. İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla...

Düzce'de 'drone'lu hintkeneviri operasyonu

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, () - DÜZCE'de jandarma, ormanlık bölgede hintkeneviri yetiştirenlere kaşı 'drone' ile operasyon yaptı.
İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ormanlık bölgede yasa dışı ekime karşı operasyon yaptı. Ekipler, geniş bir bölgeyi kapsayan alanda tarama yaptı. Aramalara drone ile de havadan destek verildi. Ormanlık ve sık otlarla kaplı alanların üzerine indirilen drone ile görüntü alınarak yasa dışı ekim yapılan yerler tespit edilmeye çalışıldı.
Bölgedeki metruk binalarda da arama yapıldı. Uyuşturcu operasyonunda suç unsuruna rastlanmadı.

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